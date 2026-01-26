Суд вынес приговор высокопоставленному следователю по делу Merlion

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного управления Следственного комитета России Рустама Юсупова к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Рустама Юсупова виновным и назначить ему наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима, штрафа в размере 109,9 млн рублей, а также лишить звания «майор юстиции», запретить занимать должности на государственной службе <...> в течение 10 лет». — сказал судья.

Юсупов обвинялся в фальсификации доказательств и взятках за прекращение уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion. По данным следствия, фигуранты дела инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев организации и экс-начальника ее службы безопасности, которых впоследствии арестовали. За освобождение с них попросили 15 млрд рублей.

В ноябре 2023 года в Москве задержали несколько сотрудников одного из управлений ФСБ по подозрению в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено на основе подставных фактов с целью рейдерского захвата их бизнеса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее имущество фигуранта уголовного дела Merlion передали государству.