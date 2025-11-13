На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо неожиданное последствие роботизации в России

Член правления РСПП Никитин: роботизация в РФ сократит число занятых мигрантов
true
true
true
close
Alexander Limbach/Shutterstock/FOTODOM

Роботизация в России неизбежна. В конечном счете она приведет к сокращению числа рабочих мест, связанных с неквалифицированным трудом и занятых на производстве мигрантов, заявил «Газете.Ru» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

«Что касается роботизации, она, скорее, и актуальна, и неизбежна. Однотипные повторяющиеся операции, в том числе требующие точности и непрерывности процесса, логично автоматизировать, уверен Никитин. Это же касается и участков с опасными условиями труда. Конечно, есть компании, которые смогут роботизировать процессы за счет собственных средств. Но для большинства частных предприятий данная возможность будет доступна только при государственной поддержке, предоставлении субсидий, лизинга и кредитов на льготных условиях», — отметил Никитин.

По его словам, благодаря роботизации «сократится число рабочих мест, связанных с неквалифицированным трудом, а значит, и число занятых на производстве мигрантов». Никитин добавил, что у соискателей появится дополнительный стимул получать профессиональное образование, улучшать и развивать имеющиеся навыки. Компетентные специалисты будут востребованы всегда, заключил член РСПП.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о поддержке роботизации на 43 млрд рублей.

