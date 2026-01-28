Финалист конкурса «Донбасс. СВОи Герои» назначен замдиректора департамента ЖКХ ДНР

Финалист республиканского кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Алексей Ковтун назначен на должность заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«С первых дней становления Донецкой народной республики Алексей стоял на страже закона, а в феврале 2022 года добровольно ушел на передовую защищать Донбасс. В составе ОБТФ «Каскад» участвовал в освобождении Мариуполя и Угледара», — отметил он.

По его словам, вернувшись к мирной жизни в 2023 году, Ковтун продолжил профессиональное развитие и стал участником, а затем финалистом конкурса «Донбасс. СВОи Герои».

«В ходе стажировки он показал себя дисциплинированным, собранным и глубоко мотивированным человеком, способным брать на себя ответственность и работать на результат», — отметил глава региона.

Пушилин назвал назначение Ковтуна логичным продолжением служения Ковтуна Донбассу.

«Уверен, что боевой опыт, управленческая подготовка и искренняя вовлеченность в судьбу Донбасса будут востребованы на новой должности и принесут реальную пользу жителям республики», — сказал он.

Глава ДНР напомнил, что на участие в конкурсе «Донбасс. СВОи Герои» поступило две тысячи заявок — один из самых высоких показателей в России. ДНР стала одной из первых республик, запустивших региональный проект для участников специальной военной операции — аналог федеральной программы «Время Героев», организованной по поручению президента РФ Владимира Путина.