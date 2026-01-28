Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Психолог назвала привычки, крадущие много времени

Психолог Сухова: быстрая проверка уведомлений отвлекает от важных задач
Некоторые повседневные привычки отвлекают человека и крадут у него значительную часть времени, которую можно потратить на решение важных задач. Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Анна Сухова.

Одной из самый распространенных привычек является быстрая проверка уведомлений. По словам специалиста, решение прочитать входящее сообщение может обернуться чтением новостей и другими неважными делами.

«Мозгу нужно в среднем 8-15 минут, чтобы после микроотвлечения вернуться к прежнему уровню концентрации. Вы теряете не 10 секунд, вы теряете четверть часа глубины», — объяснила психолог.

Попытка удерживать список дел в голове также крадет время и создает фоновое напряжение. В результате, из-за того что мозг старается думать одновременно о нескольких задачах, человек не может полностью погрузиться ни в одно из дел. 

Эксперт добавила, что многие люди тратят значительную часть времени на обсуждение вопросов, которые можно решить всего за несколько минут. Такая привычка является имитацией деятельности, препятствующей включению в реальные задачи.

Помимо этого, крадет время перфекционизм. По словам психолога, привычка на протяжении долгого времени доводить дела до идеала является прокрастинацией, которую маскируют под добросовестность. При этом на такие действия человек тратит ограниченные ресурсы, такие как время или энергию.

Психиатр Талес Альберто (Больница Samaritano Paulista, Бразилия) до этого говорил, что привычка смотреть видео и слушать аудиозаписи в ускоренном режиме может негативно влиять на мозг, способствуя развитию забывчивости. По его словам, при регулярном ускоренном восприятии информации мозг привыкает работать на повышенной скорости и теряет навык справляться с обычными жизненными ситуациями.

Ранее была найдена неожиданная причина изменений в развитии мозга у современных подростков.
 
