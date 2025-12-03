На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стажер украл почти полмиллиона рублей из сейфа директора и проиграл на ставках

В Ярославле стажер обокрал работодателя и проиграл 445 тыс рублей на ставках
true
true
true
close
Telegram-канал УМВД России по Ярославской области

Житель Ярославля украл из сейфа директора почти полмиллиона рублей и попался полиции. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился управляющий магазином отопительных систем, который сообщил об исчезновении из сейфа предприятия крупной суммы денег. К краже оказался причастен 38-летний стажер. Мужчина знал, где хранится выручка и успел украсть из сейфа 445 тысяч рублей.

Деньги он проиграл на ставках в онлайн-казино. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого москвич несколько месяцев забирал миллионы из сейфа на работе. Мужчина занимал должность офисного работника в компании, которая занимается разработкой и реализацией дизайн-проектов. Воспользовавшись доступом к сейфу, подозреваемый несколько месяцев забирал оттуда деньги. В общей сложности предприниматель не досчитался 14 млн рублей.

Ранее рязанец украл у работодателя товары на 34 млн рублей.

