Врач назвала способы, которые помогут справиться со стрессом без лекарств

Врач Суворинова: дыхание по квадрату поможет справиться со стрессом без лекарств
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Дыхательные упражнения помогут быстро снять стресс без лекарственных препаратов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, они позволяют восстановить контроль над телом и снизить уровень тревоги. Так, например, помочь может дыхание по квадрату, при котором вдох, выдох и паузы совершаются на четыре счета. Контроль помогают вернуть метод наблюдения за дыханием и дыхание животом.

«Можно просто спокойно наблюдать за дыханием — ощущать, как холодный воздух входит через нос и выходит теплым через рот. Это помогает переключить внимание и отпустить напряжение. Еще один эффективный способ — дыхание животом: нужно положить руку на живот, медленно вдыхать, надувая его, а затем плавно выдыхать. Семь–десять таких вдохов и выдохов помогают восстановить дыхательный ритм и успокоиться», — подчеркнула Суворинова.

Клинический психолог с 20-летним стажем, специалист по работе с манипуляциями и экстремальными коммуникациями Лидия Иншина до этого говорила, что людям, которые испытывают стресс на работе, стоит держать на своем столе любой предмет, который будет напоминать о цели или состоянии вне работы (камень с моря, фигурка, фото семьи).

Ранее врач назвал причины развития синдрома раздраженного кишечника.
 
