Россиянам рассказали, как облегчить пробуждение зимой

Врач Полуэктов: пробуждение зимой затрудняет отсутствие света
Многим людям трудно просыпаться в зимний период из-за недостатка света, поэтому освещение необходимо создавать искусственным образом — например, с помощью светильников. Такой совет в интервью «Радио 1» дал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

Кроме того, по его словам, на утренний подъем влияет качество отдыха в целом. Чтобы его улучшить, необходимо спать не менее семи часов, ложиться и вставать в одно и то же время, а также обеспечивать плавный переход ко сну, отказавшись от гаджетов и избыточной активности хотя бы за час до отбоя.

«Следуя этим советам, можно пережить темный сезон в согласии со своей природой, сохранив силы и хорошее самочувствие. Если эти правила не работают, тогда стоит обратиться к врачу», — резюмировал эксперт.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого предупреждала, что сон в непосредственной близости от радиатора центрального отопления приводит к нарушению процесса, утренней усталости и снижению работоспособности.

Ранее сомнолог раскрыл, нужно ли спать два раза в день.
 
