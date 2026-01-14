Россиянин напал с ножом на женщину, которая отказалась с ним познакомиться поближе

В Тверской области пьяный мужчина достал нож после отказа женщины познакомиться

В Тверской области задержали мужчину, угрожавшего понравившейся незнакомке ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Вечером 58-летний житель города Бологое подошел к случайной прохожей с предложением выпить. Отказ разозлил мужчину, который в тот момент уже был пьян, и, продемонстрировав нож, он стал угрожать незнакомке расправой. Женщина восприняла угрозу всерьез и вызвала полицию.

Хулигана задержал экипаж ППС. У мужчины изъяли нож и отдали на экспертизу, а в отношении дебошира возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью).

Кроме того, на него составили административный протокол за неповиновение действиям сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время мужчина находится под арестом.

Ранее приезжий угрожал ножом посетителям торгового центра в Подмосковье и попал на видео.