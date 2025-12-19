На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему удалять зуб без последующего протезирования опасно

Врач Колесов: отказом от установки зубного протеза можно испортить прикус
close
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Отказ или затягивание с имплантацией после удаления зуба может привести к серьезным последствиям — от атрофии костной ткани до изменения внешности. Об этом в беседе с РИАМО предупредил стоматолог-ортопед «СМ-Стоматология» Павел Колесов.

Врач пояснил, что в зоне отсутствующего зуба кость перестает получать необходимую жевательную нагрузку, из-за чего развивается атрофия. По его словам, всего за год объем костной ткани может уменьшиться на 20-40%.

Кроме того, увеличивается нагрузка на соседние зубы, что ведет к их ускоренному износу. А спустя время они начинают наклоняться в сторону отсутствующего зуба, постепенно нарушая прикус, отметил специалист.

«Каждый месяц без замещения усиливает нарушения. А через 3-5 лет восстановление может стать существенно более сложным и затратным. Имплантация остается наиболее физиологичным и долгосрочным способом восстановления, поскольку именно она позволяет сохранить кость и предотвратить смещение зубов», — подытожил Колесов.

Недавно ученые из Университета Гетеборга в Швеции выяснили, что зубные имплантаты, используемые для замены одиночных зубов, сохраняют свою работоспособность в течение десятилетий. Спустя почти 40 лет после установки все изученные протезы остаются на месте и полностью функциональны.

Ранее россиянам объяснили, как ухаживать за зубными имплантатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами