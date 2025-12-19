Врач объяснил, почему удалять зуб без последующего протезирования опасно

Отказ или затягивание с имплантацией после удаления зуба может привести к серьезным последствиям — от атрофии костной ткани до изменения внешности. Об этом в беседе с РИАМО предупредил стоматолог-ортопед «СМ-Стоматология» Павел Колесов.

Врач пояснил, что в зоне отсутствующего зуба кость перестает получать необходимую жевательную нагрузку, из-за чего развивается атрофия. По его словам, всего за год объем костной ткани может уменьшиться на 20-40%.

Кроме того, увеличивается нагрузка на соседние зубы, что ведет к их ускоренному износу. А спустя время они начинают наклоняться в сторону отсутствующего зуба, постепенно нарушая прикус, отметил специалист.

«Каждый месяц без замещения усиливает нарушения. А через 3-5 лет восстановление может стать существенно более сложным и затратным. Имплантация остается наиболее физиологичным и долгосрочным способом восстановления, поскольку именно она позволяет сохранить кость и предотвратить смещение зубов», — подытожил Колесов.

Недавно ученые из Университета Гетеборга в Швеции выяснили, что зубные имплантаты, используемые для замены одиночных зубов, сохраняют свою работоспособность в течение десятилетий. Спустя почти 40 лет после установки все изученные протезы остаются на месте и полностью функциональны.

