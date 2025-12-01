На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать обувь, которая не подведет на скользкой дороге

Каждую зиму миллионы людей сталкиваются с одной и той же проблемой: теплые, удобные ботинки неожиданно превращаются в опасных врагов на первом же ледяном участке. По статистике, каждый третий зимний перелом связан именно с неудачным выбором обуви. Причина в том, что маркировка «нескользящая» далеко не всегда означает реальную защиту. Младший научный сотрудник лаборатории ПНИПУ Ксения Роман рассказала, как выбрать обувь, которая не подведет на скользкой дороге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как объяснила эксперт, ключ к безопасности лежит в сочетании двух факторов — правильно подобранного материала подошвы и грамотного рисунка протектора. Первый обеспечивает микросцепление с поверхностью, второй — механическое «вгрызание» в неровности льда, а также отвод влаги, грязи и снега, которые формируют тонкую водяную пленку и усиливают скольжение. Даже самая совершенная резиновая смесь будет бесполезна на мокрой плитке, если протектор гладкий.

В современной обувной индустрии применяют множество составов, но основные группы остаются неизменными. Натуральный и синтетический каучук по сей день считаются классикой зимних подошв: они сохраняют эластичность в сильный мороз, обеспечивают высокое сцепление и устойчивость. Полимерные материалы, напротив, ведут себя по-разному. Термополиуретан славится прочностью, но может стать слишком жестким на льду; поливинилхлорид дешев и доступен, но в мороз «дубеет» и начинает скользить; этиленвинилацетат, популярный в спортивной обуви, годится лишь как промежуточный слой, потому что стирается слишком быстро.

Для городской зимы оптимальным компромиссом становятся термоэластопласты — смеси полимеров и каучука. Они близки к резине по свойствам, но гораздо доступнее. Но лучшим вариантом по-прежнему остаются подошвы из резиновой смеси или натурального каучука — такие применяют в туристической, рабочей и премиальной обуви.

Качество материала легко понять по визуальным и тактильным признакам. Маркировка на коробке также помогает разобраться: термины rubber, polyurethane, TPU, PVC указывают на состав, а честные производители всегда прописывают его полностью.

Не менее важен рисунок протектора. Асимметричный рельеф, множество мелких элементов и глубокие борозды обеспечивают самоочистку и надежное сцепление. Как отмечает специалист, гладкие зоны — главный враг устойчивости, а глубина канавок менее трех миллиметров значительно снижает безопасность. Именно поэтому лучшие производители используют компьютерное моделирование, создавая оптимальные формы для движения вперед, назад и вбок.

Проверить обувь перед покупкой можно прямо в магазине. Если ботинок легко проворачивается вокруг оси, это тревожный знак: на льду он будет скользить. На покатой поверхности хорошая подошва будет противостоять соскальзыванию, а на плитке возле входа нога должна уверенно держаться даже при усилении нажима.

Ранее россиянам назвали лучшие источники витамина С.

