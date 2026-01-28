В Саратовской области два ребенка проглотили батарейки

В Балакове врачи спасли двух мальчиков, проглотивших батарейки

В городе Балаково врачи спасли жизни двух мальчиков, проглотивших батарейки. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на Балаковскую городскую клиническую больницу.

24-25 января врачи извлекли «крупную» батарейку из желудка девятилетнего мальчика. Сделать это удалось через рот с помощью эндоскопа.

Однако другому двухлетнему малышу помочь таким способом медики не смогли, поскольку батарейки уже опустились в кишечник. За состоянием ребенка постоянно следили рентгенологи. В итоге элементы питания самостоятельно вышли из организма пациента.

Оба мальчика уже выписаны.

Врачи напомнили, что в батарейках содержится электролит, который при попадании в желудок прожигает его ткани. Такие случаи — большой риск и серьезный стресс для организма.

20 января в Липецке врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку, которая лопнула у нее в пищеводе. Вытекшая щелочь вызвала серьезный химический ожог слизистой оболочки. Ребенку назначили длительный курс лечения.

Ранее врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку.