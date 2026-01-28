Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В Саратовской области два ребенка проглотили батарейки

В Балакове врачи спасли двух мальчиков, проглотивших батарейки
Shutterstock

В городе Балаково врачи спасли жизни двух мальчиков, проглотивших батарейки. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на Балаковскую городскую клиническую больницу.

24-25 января врачи извлекли «крупную» батарейку из желудка девятилетнего мальчика. Сделать это удалось через рот с помощью эндоскопа.

Однако другому двухлетнему малышу помочь таким способом медики не смогли, поскольку батарейки уже опустились в кишечник. За состоянием ребенка постоянно следили рентгенологи. В итоге элементы питания самостоятельно вышли из организма пациента.

Оба мальчика уже выписаны.

Врачи напомнили, что в батарейках содержится электролит, который при попадании в желудок прожигает его ткани. Такие случаи — большой риск и серьезный стресс для организма.

20 января в Липецке врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку, которая лопнула у нее в пищеводе. Вытекшая щелочь вызвала серьезный химический ожог слизистой оболочки. Ребенку назначили длительный курс лечения.

Ранее врачи не смогли спасти двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!