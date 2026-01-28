Общественник оценил идею легализовать онлайн-казино в России

Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик прокомментировал идею Минфина легализовать в России онлайн-казино. Он напомнил, что подобные развлечения могут вызвать тяжелую зависимость.

«Я знаю много примеров, когда люди не самые обеспеченные теряли свои как бы состояния, и возможность жить, и семьи подводили. Потом создавали угрозы. Не знаю, я не хочу давать комментарий по этому поводу с точки зрения целесообразности. Потому что мне чисто по-человечески, что уж если это и делать, то это надо делать через режим предварительной квалификации», — сказал Репик.

По его мнению, стоит рассмотреть возможность ограниченной легализации, например, для тех у кого есть доходы, в пределах которых можно себе позволить азартные игры.

По прогнозам минфина, легализация онлайн-казино в России может приносить бюджету 100 млрд рублей ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения, предупреждая, что такое решение может привести к разорению семей и личным трагедиям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предупредили о всплеске лудомании из-за легализации онлайн-казино.