Стало известно, когда закончатся снегопады в Москве

Синоптик Ильин: снегопады в Москве пойдут на убыль 29 января
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

После 28 января обильные снегопады в Москве пойдут на убыль. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, основные снегопады в столице пройдут 28 января. Однако больше всего снега выпало в ночь на 27 января.

Синоптик добавил, что в ночь на четверг, 29 января, местами будет идти сильный снег. При этом столбики термометров покажут около -11...-13°C. Днем осадков станет меньше, а температура составит -10...-12°C.

В Московской области 29 января ожидается -9…-14°C. Также прогнозируется умеренный снегопад и гололедица.

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого сказала, что к концу текущей недели в Москве усилятся морозы. По ее словам, в субботу, 31 января, столбики термометров покажут -10...-15°C, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Ранее стало известно, что в Москве появятся сугробы высотой 70 сантиметров.
 
