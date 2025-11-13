На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске студентка сломала позвоночник, пытаясь выбраться из общежития по простыням

В Хабаровске попытка студентки обойти ограничения закончилась переломом позвоночника. Об этом сообщает «Хабарейро».

По данным Telegram-канала, 17-летняя студентка местного техникума хотела уйти на свидание к парню. Однако после 22:00 в общежитии наступал комендантский час, поэтому пострадавшая решила обойти ограничения.

Девушка сделала веревку из простыней и попыталась спуститься с четвертого этажа, но в какой-то момент сорвалась.

«Медики диагностировали у нее компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника третьей степени», – говорится в публикации.

На данный момент ее жизни ничто не угрожает. Девушке предстоит длительное восстановление.

До этого в Корми подросток сломал шею после того, как ударился о дно реки. Когда его вытащили на берег, юноша понял, что не может пошевелиться.

Сначала подросток не мог даже держать в руках столовые приборы. Спустя чуть более четырех месяцев к молодому человеку вернулась чувствительность.

Ранее в Петербурге на видео попало как турист увлекся телефоном и выпал из окна.

