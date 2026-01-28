Размер шрифта
Психолог дала советы, как справиться с абьюзом на работе

Психолог Панина: при возникновении абьюза на работе нужно установить границы
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В случае возникновения конфликтных ситуаций или абьюзивных отношений в рабочем коллективе важно не принимать поспешных решений. Об этом aif.ru рассказала психолог Елена Панина.

По словам эксперта, при возникновении спорных ситуаций на работе увольнение является крайним методом решения проблемы. В первую очередь необходимо жестко обозначить свои личные границы, зафиксировать все нарушения и обратиться за поддержкой.

«Сохраняйте свое эмоциональное спокойствие. Важно не поддаваться на манипуляции и не позволять абьюзеру выводить вас из себя», — объяснила психолог.

Для сохранения здоровой самооценки в токсичном коллективе специалисты рекомендуют регулярно отмечать свои достижения и улучшать собственные компетенции. Все приобретенные навыки могут пригодиться на новом месте работы.

Психотерапевт Лариса Никитина до этого говорила, что начальники-абьюзеры выбирают жертв среди слабых сотрудников, перегруженных финансовыми обязательствами. По словам эксперта, люди в таких жизненных ситуациях сильно зависят от своей работы и боятся ее потерять, поэтому терпят плохое отношение к себе.

Ранее психолог назвала плюсы и минусы «корпоративной дружбы».
 
