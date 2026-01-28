Россиянам рассказали, что нельзя делать после удаления зуба

После удаления зуба пациенты нередко пытаются «помочь» заживлению, после чего и начинаются проблемы. Важно совершать только те действия, которые рекомендовал врач. Такой совет в интервью Tsargrad.tv сообщил стоматолог-имплантолог, хирург стоматологии «Все свои» Руслан Омаров.

«Самое важное — сохранить кровяной сгусток в лунке удаленного зуба, так как из него формируется новая костная ткань и происходит заживление», — подчеркнул специалист.

По его словам, в первые сутки категорически запрещено полоскать рот. Начиная со 2-3‑го дня можно выполнять ротовые ванночки с антисептическим препаратом, но без интенсивных движений.

Врач также посоветовал употреблять теплые напитки не раньше чем через полчаса после процедуры, а приступать к приему пищи только после полного прекращения действия анестезии.

Стоматолог-ортопед «СМ-Стоматология» Павел Колесов до этого предупреждал, что отказ или затягивание с имплантацией после удаления зуба может привести к серьезным последствиям — от атрофии костной ткани до изменения внешности.

Эксперт пояснил, что в зоне отсутствующего зуба кость перестает получать необходимую жевательную нагрузку. По его словам, всего за год объем костной ткани может уменьшиться на 20-40%.

