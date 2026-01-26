Россияне начали массово отказываться от серых зарплат

Среди россиян сократилось количество работников, которые согласны трудиться за «серую» зарплату. Так, если раньше этот показатель составлял 60%, то сегодня это не более 30% сотрудников компаний, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, снижение количества согласных на такие условия работников падало в течение последних 20 лет. Однако такие схемы выплат по-прежнему распространены, особенно — в сфере услуг. Полностью избавиться от серых зарплат не удается ни одной стране, подчеркнула Голованова.

«Этот сегмент очень сложно анализировать, мы можем только предполагать на основе неофициальных данных. В сфере услуг серые схемы встречаются чаще, это факт. Выделить более узкую сферу было бы неправильно, так как подтверждений у нас нет», — добавила специалист.

Она подчеркнула, что в борьбе с такой системой реализуется комплексная работа, так как речь идет не просто о способе выплаты зарплаты, а о серьезном нарушении.

Напомним, согласие на «серую» зарплату несет риски не только для работодателя, но и для самого работника — от снижения будущей пенсии до проблем с подтверждением доходов и невозможности защитить свои права. Как предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова, доходы без документального подтверждения могут заинтересовать налоговые органы и стать поводом для проверки, после которой возможно привлечение к юридической ответственности.

