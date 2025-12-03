Женщина проснулась с распухшим глазом и попала в реанимацию из-за редкой инфекции

Женщина в Англии проснулась с распухшим глазом и попала в реанимацию из-за редкой инфекции, пишет LADBible.

Как рассказала Софи Белл, она около месяца страдала от изматывающих ежедневных головных болей и симптомов, похожих на простуду. Боли были настолько сильными, что девушка неделю не могла встать с постели. Британка подумала, что это просто тяжелый сезонный вирус, и пыталась справиться с ним обычными средствами.

Однако однажды утром девушка проснулась с сильно опухшим левым глазом, который выпячивался из глазницы, напоминая «мяч для гольфа». Ее мать, Кэрол, предположила, что это дочь занесла инфекцию, потому что постоянно терла глаза, и сначала пыталась лечить Софи антибиотиками.

Несмотря на это, состояние Белл стремительно ухудшалось. После срочной консультации у офтальмолога семья немедленно доставила Софи в специализированную клинику в Лондоне. Там после осмотра врачи диагностировали у пациентки орбитальный целлюлит — опасная для жизни инфекция тканей глазницы.

Кроме того, у Белл начались осложнения — инфекция из пазух прорвалась в мозг. Врачи объявили, что нужна экстренная нейрохирургическая операция.

«Я очень испугалась. Мне сказали, что это может привести к параличу или менингиту», — вспоминает Софи.

В ходе девятичасовой операции хирургам пришлось удалить часть черепа, чтобы очистить мозг от инфекции. К счастью, операция прошла успешно, и девушка «чудесным образом выздоровела». Причиной инфекции стало банальное последствие простуды — синусит, который перерос в агрессивную форму.

«Я никогда не думала, что обычная простуда может обернуться таким, — говорит Белл.

