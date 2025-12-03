На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина проснулась с распухшим глазом и попала в реанимацию из-за редкой инфекции

LADBible: британка оказалась в реанимации из-за орбитального целлюлита
true
true
true
close
Kennedy News and Media

Женщина в Англии проснулась с распухшим глазом и попала в реанимацию из-за редкой инфекции, пишет LADBible.

Как рассказала Софи Белл, она около месяца страдала от изматывающих ежедневных головных болей и симптомов, похожих на простуду. Боли были настолько сильными, что девушка неделю не могла встать с постели. Британка подумала, что это просто тяжелый сезонный вирус, и пыталась справиться с ним обычными средствами.

Однако однажды утром девушка проснулась с сильно опухшим левым глазом, который выпячивался из глазницы, напоминая «мяч для гольфа». Ее мать, Кэрол, предположила, что это дочь занесла инфекцию, потому что постоянно терла глаза, и сначала пыталась лечить Софи антибиотиками.

Несмотря на это, состояние Белл стремительно ухудшалось. После срочной консультации у офтальмолога семья немедленно доставила Софи в специализированную клинику в Лондоне. Там после осмотра врачи диагностировали у пациентки орбитальный целлюлит — опасная для жизни инфекция тканей глазницы.

Кроме того, у Белл начались осложнения — инфекция из пазух прорвалась в мозг. Врачи объявили, что нужна экстренная нейрохирургическая операция.

«Я очень испугалась. Мне сказали, что это может привести к параличу или менингиту», — вспоминает Софи.

В ходе девятичасовой операции хирургам пришлось удалить часть черепа, чтобы очистить мозг от инфекции. К счастью, операция прошла успешно, и девушка «чудесным образом выздоровела». Причиной инфекции стало банальное последствие простуды — синусит, который перерос в агрессивную форму.

«Я никогда не думала, что обычная простуда может обернуться таким, — говорит Белл.

Ранее женщина из Шотландии рассказала, что теряет три литра пота в день из-за редкого заболевания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами