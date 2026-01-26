Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Зоопсихолог рассказал, как подружить питомца с новым домашним животным

Зоопсихолог Волков: знакомить домашних животных лучше в формате игры
Mark Lennihan/AP

Помочь новому питомцу познакомиться и подружиться с другими домашними животными может сам хозяин. Об этом kp.ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

По словам специалиста, в первую очередь важно дать животному время для спокойной адаптации к новому месту жительства. Для этого следует поселить его в зоне, к которой нет доступа у остальных питомцев.

За 2-3 недели новичок привыкает к обстановке, после чего его уже можно знакомить с другими домашними животными. При этом делать это рекомендуется в формате игры.

«С собаками в этом вопросе проще, конечно: их можно знакомить на прогулке на нейтральной территории во время общей игры — во фрисби на собачьей площадке, к примеру. С кошками действовать следует примерно так же: играем с ними, задабриваем вкусняшками, хвалим, гладим, в общем, создаем исключительно позитивную атмосферу и положительные ассоциации на партнера для игр», — рассказал зоопсихолог.

Помимо этого, для каждого из питомцев необходимо создать комфортные условия проживания. Эксперт объяснил, что у всех животных должны быть собственные игрушки, место для отдыха, миска и другие подобные принадлежности. Хозяевам, у которых небольшая квартира, он посоветовал обратиться за помощью к зоодизайнеру, который сможет грамотно разделить пространство.

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин до этого говорил, что владельцам домашних животных следует соблюдать правила безопасности и не спать со своими питомцами на одной кровати. По словам эксперта, такой совместный сон приводит к обмену микрофлорой через шерсть, слюну и чешуйки кожи, в результате чего возрастает риск заражения зоонозным заболеванием, которое передается человеку от животных.

Ранее ветврач объяснила, как уберечь питомцев от опасностей в сильный холод.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!