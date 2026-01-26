Зоопсихолог рассказал, как подружить питомца с новым домашним животным

Помочь новому питомцу познакомиться и подружиться с другими домашними животными может сам хозяин. Об этом kp.ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

По словам специалиста, в первую очередь важно дать животному время для спокойной адаптации к новому месту жительства. Для этого следует поселить его в зоне, к которой нет доступа у остальных питомцев.

За 2-3 недели новичок привыкает к обстановке, после чего его уже можно знакомить с другими домашними животными. При этом делать это рекомендуется в формате игры.

«С собаками в этом вопросе проще, конечно: их можно знакомить на прогулке на нейтральной территории во время общей игры — во фрисби на собачьей площадке, к примеру. С кошками действовать следует примерно так же: играем с ними, задабриваем вкусняшками, хвалим, гладим, в общем, создаем исключительно позитивную атмосферу и положительные ассоциации на партнера для игр», — рассказал зоопсихолог.

Помимо этого, для каждого из питомцев необходимо создать комфортные условия проживания. Эксперт объяснил, что у всех животных должны быть собственные игрушки, место для отдыха, миска и другие подобные принадлежности. Хозяевам, у которых небольшая квартира, он посоветовал обратиться за помощью к зоодизайнеру, который сможет грамотно разделить пространство.

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин до этого говорил, что владельцам домашних животных следует соблюдать правила безопасности и не спать со своими питомцами на одной кровати. По словам эксперта, такой совместный сон приводит к обмену микрофлорой через шерсть, слюну и чешуйки кожи, в результате чего возрастает риск заражения зоонозным заболеванием, которое передается человеку от животных.

