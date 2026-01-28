«Неуправляемый болид»: россиянам рассказали о самом опасном зимнем развлечении

Одно из самых опасных зимних развлечений – это катание на тюбинге или «ватрушке». При риске столкновения с другим человеком, столбом или деревом они практически не поддаются управлению, развивая при этом экстремально высокую скорость. Для сидящего на тюбинге человека это представляет смертельную опасность, предупредил в беседе с 360.ru директор центра реабилитации Первого МГМУ им.Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой.

«Катание на тюбинге опасно тем, что любая ватрушка — это неуправляемый болид, у которого нет тормозной системы, — подчеркнул специалист. — Еще очень часто дети и взрослые катаются на неподготовленных трассах, из-за чего возможны столкновения с другими ребятами, столбами, вылеты в реку, на проезжую часть».

Намного безопаснее кататься с горы на ледянке или санках, которыми легче управлять – например, можно повернуть, затормозить и так далее. На тюбинге же такой возможности нет, при этом он развивает скорость до 60 км/ч, в разы повышая риски травм, отметил Терновой.

Если ЧП все-таки произошло и катающийся на ватрушке ребенок столкнулся с чем-то или въехал в дерево, столб, нужно немедленно вызывать скорую помощь. По словам Тернового, рисковать и тянуть ни в коем случае нельзя, так как если человек получил черепно-мозговую травму, высок риск, что не имеющие медицинского образования окружающие могут сделать ему хуже, пытаясь помочь.

«Есть риск легко навредить пострадавшему с травмой позвоночника. Поэтому нужно обязательно вызвать врача на место и дождаться скорой вместе с травмированным», — подчеркнул врач.

Если у пострадавшего идет кровь, ее нужно остановить с помощью наложения жгутов выше раны, если кровь идет из носа, то нужно прижать боковину, приложить к нему салфетку или ткань, отметил медик.

Однако лучший вариант – не допускать таких происшествий, заранее предпринимая меры безопасности. Заслуженный спасатель России и член ОП Подмосковья Сергей Щетинин призвал россиян кататься строго на специально оборудованных трассах с инструкторами, которые регулируют скорость, вес, размер тюбинга и так далее.

