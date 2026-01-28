Размер шрифта
Девочка придумала историю о таксисте-похитителе, чтобы узнать, как быстро приедет полиция

В Железногорске девочка ради забавы придумала историю про таксиста-похитителя
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Железногорске 12-летняя девочка придумала историю о похищении, чтобы проверить, как быстро приедет полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Школьница позвонила в дежурную часть и сообщила, что ее якобы увез в неизвестный подвал таксист-похититель. Для убедительности она рыдала и утверждала, что не знает, где находится. В связи с этим сообщением стражей порядка подняли по тревоге — вместе с добровольцами они несколько часов проверяли гаражи и подвалы по всему городу.

Однако в ходе проверки выяснилось, что девочка все это время находилась дома и придумала историю, чтобы развлечься и проверить, как быстро приедут полицейские. Сейчас со школьницей работают сотрудники ПДН. Родителям ребенка грозит административная ответственность.

Ранее в Красноярске нашли «похищенного» сына бизнесмена.
 
