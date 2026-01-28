Россиянам рассказали, как нахождение на улице зимой влияет на здоровье глаз

В зимний период холод и сухой воздух могут отразиться на здоровье глаз, спровоцировав конъюнктивит и синдром сухого глаза. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин.

Специалист объяснил, что низкие температуры и сухой воздух усиливают испарение слезной пленки, защищающей поверхность глаз. В итоге пр появиться покраснение, жжение, слезотечение и ощущение песка.

«Это защитная реакция организма, однако при регулярном воздействии холода может развиваться синдром сухого глаза и воспаление конъюнктивы. Дополнительным раздражающим фактором становятся снежинки и мелкие ледяные частицы, которые механически травмируют роговицу», — подчеркнул врач.

Он добавил, что особенно часто с заболеваниями глаз зимой сталкиваются пациенты с хроническими офтальмологическими диагнозами, пожилые, люди, которые носят контактные линзы, а также те, кто много времени проводит на улице.

При этом, по словам офтальмолога, активное использование гаджетов усиливает нагрузку на глаза. Экранное излучение снижает частоту моргания, из-за чего нарушается увлажнение глазной поверхности. Избежать проблем со зрением в холодное время года помогут очки с защитой от ветра и ультрафиолета. Также необходимо ограничивать время непрерывной работы за экранами, регулярно давать глазам отдыхать, делать специальные упражнения, а также поддерживать влажность воздуха в помещениях.

Эксперт отметил, что при сильном дискомфорте можно использовать увлажняющие капли для глаз. Однако при стойких симптомах нужно обратиться за помощью к офтальмологу.

Ранее врач предупредил о возможной опасности применения капель для глаз.