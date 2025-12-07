Врач назвал четыре фрукта для улучшения пищеварения

Киви, папайя, гуава и слегка недозрелые бананы могут снижать вздутие и улучшать пищеварение благодаря природным ферментам и пребиотикам. Об этом изданию Daily Mail рассказал гастроэнтеролог и выпускник Гарварда Саураб Сетхи.

По словам специалиста, в этих фруктах содержится фермент актинидин, который помогает избежать ощущения тяжести и вялости после еды.

«Ранее исследования показали, что регулярное употребление двух-трех киви ежедневно в течение четырех недель увеличивает частоту дефекации и улучшает общее состояние кишечника», — уточнил эксперт.

Доктор Сетхи также отметил пользу папайи: она богата ферментом папаином — «мощным природным катализатором пищеварения». Гастроэнтеролог сослался на эксперимент 2024 года, в котором папаин улучшал пищеварение у рыб, что подтвердило его биологическую активность.

Слегка недозрелые бананы врач назвал хорошим источником резистентного крахмала и пектина ― видов клетчатки, действующих как пребиотики. Они поддерживают жизнеспособность полезных кишечных бактерий и помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Гуава, подчеркнул Сетхи, богата клетчаткой и витамином С, способствующими мягкому и регулярному опорожнению кишечника. Эти вещества также поддерживают здоровье микробиома ― сообщества бактерий, которое влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет и психическое состояние.

