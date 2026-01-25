Размер шрифта
Общество

Учительница изнасиловала ученика и вела с ним непристойную переписку

В США учительницу обвинили в изнасиловании пятиклассника
Учительнице из американского штата Кентукки предъявили обвинения в действиях сексуального характера в отношении пятиклассника. Об этом сообщает Local 12.

Изначально 36-летнюю Сидни Граф обвиняли в ведении непристойной переписки с несовершеннолетним учеником. Однако недавно выяснилось, что отношения с ребенком продолжались и в реальной жизни. По версии правоохранителей, она изнасиловала ребенка младше 12 лет, а также незаконно эксплуатировала его.

Изначально Граф освободили из-под стражи, но после новых обвинений суд изменил решение. Теперь, чтобы выйти на свободу, ей нужно заплатить $500 000.

Полицейские обратили внимание на действия женщины после того, как дети узнали о ее переписке с одним из учеников и рассказали об этом директору. Сотрудники правоохранительных органов, расследуя дело, предполагали, что граф могла встречаться с ребенком вне школы.

Сначала учительница призналась в содеянном, но позже заявила о своей невиновности.

Ранее учительница отправила школьнику 25 тысяч непристойных сообщений.

