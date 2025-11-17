В Китае разгорелся скандал вокруг отеля, где постояльцев номеров будит львенок

Отель в Китае оказался в центре скандала из-за львенка, который будит гостей

В Китае отель Happy Countryside Resort привлек внимание социальных сетей необычной услугой — за отдельную плату постояльцев может разбудить львенок, с которым можно поиграть, пишет South China Morning Post.

Кадры, ставшие вирусными в сети, показывают, как детеныш льва входит в комнату, а ребенок берет его на руки и играет с ним. Услуга доступна с 8:00 до 10:00 утра каждый день, а сеанс длится до семи минут. Стоимость услуги составляет $88.

В отеле рассказали, что львенок всегда находится под присмотром смотрителя, а сотрудники предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности. Представитель гостиницы отметил, что услуга легальна, а львы разводятся на законных основаниях. Сеансы полностью забронированы до конца ноября.

