На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае разгорелся скандал вокруг отеля, где постояльцев номеров будит львенок

Отель в Китае оказался в центре скандала из-за львенка, который будит гостей
true
true
true
close
TV

В Китае отель Happy Countryside Resort привлек внимание социальных сетей необычной услугой — за отдельную плату постояльцев может разбудить львенок, с которым можно поиграть, пишет South China Morning Post.

Кадры, ставшие вирусными в сети, показывают, как детеныш льва входит в комнату, а ребенок берет его на руки и играет с ним. Услуга доступна с 8:00 до 10:00 утра каждый день, а сеанс длится до семи минут. Стоимость услуги составляет $88.

В отеле рассказали, что львенок всегда находится под присмотром смотрителя, а сотрудники предупреждают о необходимости соблюдать меры безопасности. Представитель гостиницы отметил, что услуга легальна, а львы разводятся на законных основаниях. Сеансы полностью забронированы до конца ноября.

Ранее пара в отеле проснулась в полночь и обнаружила возле кровати полуголого незнакомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами