Врач объяснил, опасна ли икота

Трансфузиолог Сыпко: опасность представляют затяжные приступы икоты
Обычная непродолжительная икота, которая возникает после потребления газированных напитков, быстрого перекуса, а также из-за перепада температуры, не может навредить здоровью. Однако затяжные приступы должны настораживать человека. Об этом aif.ru рассказал врач-трансфузиолог, заместитель главного врача БУЗОО «Областная клиническая больница» Максим Сыпко.

Эксперт объяснил, что затяжные приступы, которые часто повторяются, сопровождаются другими симптомами, а также не снимаются традиционными методами, могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В таких случаях необходимо обращаться за медицинской помощью.

«К врачу надо обращаться, когда икота очень длительная, двое суток и больше, или если она сопровождается какими-то другими симптомами. Например, человек теряет вес, или нет аппетита, или возникает сильная слабость», — предупредил трансфузиолог.

По его словам, в таких случаях важно отправиться к терапевту. Специалист проведет первичную диагностику и разработает план обследования, который поможет выявить истинную причину икоты, которой может быть заболевание печени, пищевода или других органов.

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская до этого говорила, что самой частой причиной появления у взрослого икоты является пристрастие к алкоголю. Специалист объяснила, что во время употребления спиртного залпом или большими глотками человек заглатывает избыточное количество воздуха, а его желудок становится как воздушный шарик. Раздувшийся орган начинает давить на диафрагму, а газы болезненно растягивают его стенки. В итоге организм стремится изгнать излишнюю воздушность через икоту.

