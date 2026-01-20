Парикмахер рассказал, как правильно подобрать уход за волосами

Не все средства по уходу за волосами приносят ожидаемый эффект и пользу. При выборе такой продукции важно учитывать сезонные факторы и состояние волос. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель-парикмахер международной сети учебных центров «Эколь» Александр Павлов.

По словам специалиста, для ухода за волосами лучше всего подойдут профессиональные и аптечные линейки, поскольку они имеют понятный и эффективный состав, а также являются наиболее безопасными.

Парикмахер отметил, что часть продукции, представленной в масс-маркетах, не имеет доказательной пользы. При выборе таких средств важно понимать их состав. Многие из них не вредят волосам, но и заметной пользы не приносят.

Рекомендуется отказаться от использования продуктов, в составе которых есть бензолы и фталаты, поскольку они разрушают волосяные фолликулы и негативно отражаются на состоянии волос.

По словам эксперта, также существует распространенное мнение, что народные средства и методы с использованием масел, яиц, кефира и других натуральных продуктов обладают «лечебными» свойствами.

«Сюда же можно отнести и некоторые косметические процедуры по уходу за волосами — например, «счастье для волос», «ботокс для волос» и в целом все кератиновые процедуры, которые в последнее время приобрели у потребителей субъективное мнение о своих лечебных и восстанавливающих свойствах, тогда как на самом деле они малоэффективны», — подчеркнул специалист.

Он также объяснил, что единых правил в использовании ухода за волосами не существует. Необходимо соблюдать личную гигиену и регулярно мыть голову. Помимо этого, следует учитывать внешние факторы. Например, в зимний период стоит использовать увлажняющие средства, такие как маска для кожи головы, кондиционер, увлажняющий шампунь и крема для пористых волос.

При этом, при возникновении ломкости, выпадения волос или нарушения состояния кожи, следует сразу обратиться за помощью к профессионалу, отказавшись от самостоятельного лечения.

Трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев до этого говорил, что неправильный уход, сухой воздух и дефицит питательных веществ могут провоцировать появление секущихся кончиков волос. По его словам, повреждение может возникать из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических, а также физических факторов.

