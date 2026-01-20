Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Парикмахер рассказал, как правильно подобрать уход за волосами

Парикмахер Павлов: для ухода за волосами лучше использовать аптечные линейки
progressman/Shutterstock/FOTODOM

Не все средства по уходу за волосами приносят ожидаемый эффект и пользу. При выборе такой продукции важно учитывать сезонные факторы и состояние волос. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель-парикмахер международной сети учебных центров «Эколь» Александр Павлов.

По словам специалиста, для ухода за волосами лучше всего подойдут профессиональные и аптечные линейки, поскольку они имеют понятный и эффективный состав, а также являются наиболее безопасными.

Парикмахер отметил, что часть продукции, представленной в масс-маркетах, не имеет доказательной пользы. При выборе таких средств важно понимать их состав. Многие из них не вредят волосам, но и заметной пользы не приносят.

Рекомендуется отказаться от использования продуктов, в составе которых есть бензолы и фталаты, поскольку они разрушают волосяные фолликулы и негативно отражаются на состоянии волос.

По словам эксперта, также существует распространенное мнение, что народные средства и методы с использованием масел, яиц, кефира и других натуральных продуктов обладают «лечебными» свойствами.

«Сюда же можно отнести и некоторые косметические процедуры по уходу за волосами — например, «счастье для волос», «ботокс для волос» и в целом все кератиновые процедуры, которые в последнее время приобрели у потребителей субъективное мнение о своих лечебных и восстанавливающих свойствах, тогда как на самом деле они малоэффективны», — подчеркнул специалист.

Он также объяснил, что единых правил в использовании ухода за волосами не существует. Необходимо соблюдать личную гигиену и регулярно мыть голову. Помимо этого, следует учитывать внешние факторы. Например, в зимний период стоит использовать увлажняющие средства, такие как маска для кожи головы, кондиционер, увлажняющий шампунь и крема для пористых волос.

При этом, при возникновении ломкости, выпадения волос или нарушения состояния кожи, следует сразу обратиться за помощью к профессионалу, отказавшись от самостоятельного лечения.

Трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев до этого говорил, что неправильный уход, сухой воздух и дефицит питательных веществ могут провоцировать появление секущихся кончиков волос. По его словам, повреждение может возникать из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических, а также физических факторов.

Ранее стилист объяснила, как сделать небрежную укладку хиппи-шик.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661435_rnd_5",
    "video_id": "record::85050d68-df8b-428f-abab-23262c804ce7"
}
 
Теперь вы знаете
Секс вне брака и съемка в метро: 6 причин, по которым вас могут арестовать на заграничном курорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+