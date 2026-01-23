Размер шрифта
Общество

«Я– хохол»: отвергнутый сталкер-украинец преследовал москвичку и залез в ее квартиру

Mash: в Москве сталкер три года преследует отказавшую ему женщину
Отвергнутый жительницей Москвы мужчина с Украины преследует ее уже три года. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 47-летняя женщина по имени Татьяна познакомилась с 57-летним украинцем в 2022 году. В беседах он говорил, что является военным в отставке и гордо заявлял: «я – хохол».

После отказа продолжать общение мужчина стал добиваться ее внимания любыми способами. На опубликованных кадрах заметно, как мужчина утверждает, что лучше нынешнего поклонника возлюбленной.

«На днях женщина забыла закрыть дверь, а вернувшись домой обнаружила сталкера в ванной – он брился ее станками», – сообщается в публикации.

По словам пострадавшей, она планирует добиваться наказания за незаконное проникновение в квартиру и другие преступления.

До этого в Екатеринбурге сталкер проник в общежитие педагогического вуза. Как рассказала одна из студенток, этот мужчина преследовал ее несколько месяцев.

Ранее россиянам назвали «красные флаги» при знакомствах онлайн.

