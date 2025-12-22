На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский суд впервые выписал штраф за склонение к аборту

В Мордовии мужчину оштрафовали на 5000 рублей за склонение к аборту
Shutterstock

Суд наказал жителя Саранска штрафом за «склонение к аборту». О первом в России вынесенном постановлении о привлечении к административной ответственности по этой статье сообщил фонд «Женщины за жизнь».

Перед судом предстал отец двойни — Богдана и Варвары, родившихся в июле 2025 года. Сначала мужчина признал вину, но на заседании начал отрицать факт склонения к аборту. В итоге он был оштрафован на 5000 рублей.

Когда будущая мать узнала, что беременна, она сообщила об этом своему партнеру, но тот предложил оплатить аборт, заявив, что не готов становиться родителем.

Женщина категорически отказалась, разорвала отношения с мужчиной, а затем обратилась в фонд за юридической и психологической помощью.

«Примечательно, что именно Республика Мордовия первая приняла антиабортный закон. И сейчас здесь же вынесено первое постановление в пользу защиты жизни до рождения», — отметили в фонде.

Ранее хирург силой заставил подругу принять препарат для прерывания беременности.

