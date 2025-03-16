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В Хабаровске сосед пришел вернуть долг и украл у пенсионерки золото

В Хабаровске мужчина обокрал пенсионерку, когда пришел возвращать ей долг
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Хабаровска может получить пять лет колонии за кражу у соседки-пенсионерки. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, обвиняемый пришел к 89-летней женщине, чтобы вернуть ей долг. В какой-то момент у пожилой женщины расстегнулась золотая цепочка, украшение упало на пол. Злоумышленник незаметно подобрал цепочку и ушел.

Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, ущерб она оценила в 38 тысяч рублей. Как установили полицейские, украденное злоумышленник сдал в ломбард в тот же день. Известно, что 38-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим за грабежи и кражи, по новому уголовному делу ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Украденную цепочку вернули пенсионерке.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае сиделка украла у пенсионерки 2 млн рублей. Злоумышленница убедила пожилую женщину обналичить все накопления. Полученные наличные потерпевшая прятала в пуфике. Злоумышленница частями выносила денежные средства из квартиры своей подопечной, деньги она потратила на то, чтобы закрыть кредиты и долги за коммунальные услуги. Обнаружив пропажу двух миллионов рублей, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Ленобласти мошенники заставили девушку украсть у родителей 7 млн рублей и похитили ее.

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