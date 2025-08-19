В российской колонии задержали кота-наркокурьера

В Нижегородской области поймали кота-наркокурьера на территории колонии

В Нижегородской области сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали кота-наркокурьера и его хозяина, пытавшегося с помощью питомца передать на территорию исправительной колонии запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Действия злоумышленника пресекли работники Исправительной колонии-7 в Варнавинском районе.

«Правонарушители изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным», — рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН.

Экспертиза показала, что упакованное в ошейник кота вещество оказалось каннабисом. Канал доставки был пресечен. Информация о судьбе кота отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинске рецидивист пытался переправить наркотики в колонию на арбалете.