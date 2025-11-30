На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Многодетная мать избила знакомую сковородкой на вечеринке слабослышащих в Якутске

Sakhaday.ru: в Якутске многодетная мать избила знакомую сковородкой
В Якутске многодетная мать на вечеринке для слабослышащих избила знакомую сковородкой. Об этом сообщает Sakhaday.ru.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября в одном из домов на улице Жорницкого. По словам пострадавшей, конфликт возник между ними во время встречи компании слабослышащих друзей. Пьяная многодетная мать начала оскорблять женщину, а затем стала избивать ее сковородкой по голове.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Ей диагностировали множественные ушибы и гематомы. Женщина рассказала, что нападавшая изъявила желание с ней поговорить, однако она не хочет беседовать, а надеется на справедливое наказание для обидчицы.

Ранее мужчина избил и ограбил незнакомку в Новокузнецке, приняв ее за закладчицу.

