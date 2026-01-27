Россиянам назвали неочевидные причины сильного выпадения волос

Сильное выпадение волос может быть симптомом, сопровождающим стресс, инфекции, гормональные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, каждая форма потери волос, называемая алопецией, имеет собственные механизмы развития, прогноз и подход к лечению.

«Тема дефицитов витаминов и микроэлементов сегодня часто трактуется некорректно. Выявленные в анализах отклонения не всегда являются прямой причиной выпадения волос, хотя недостаток базовых нутриентов, в первую очередь белка и железа, действительно важен, но чаще проявляется истончением и ухудшением качества волос, а не их интенсивной потерей», — объяснила врач.

Она предупредила, что бесконтрольный прием витаминов и БАДов без показаний опасен для здоровья волос. Передозировка витамина А способна спровоцировать выпадение, а избыток витаминов группы B — усилить себорею.

Трихолог также отметила гормональные причины выпадения волос. В некоторых случаях алопеция является единственным видимым симптомом сбоя. Риск потери волос увеличивается у подростков, поскольку в этом возрасте гормональная система нестабильна, а также у женщин в период пременопаузы и менопаузы. Однако реакция волос индивидуальна и может зависеть от генетической чувствительности рецепторов волосяных фолликулов.

При этом самостоятельно отличить временное выпадение от хронического нельзя. В качестве первичной диагностики эксперт посоветовала минимальный набор исследований, в числе которых общий анализ крови, ферритин и гормоны щитовидной железы. При выявлении каких-либо дефицитов, например железа, восстановить волосы возможно, но для этого необходимо не менее нескольких месяцев.

Трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев до этого предупредил, что ошибки в уходе, сухой воздух и нехватка питательных веществ могут провоцировать появление секущихся кончиков волос. По словам эксперта, повреждение может возникать из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических, а также физических факторов.

