Трихолог объяснила, почему маски для волос могут не помогать

Трихолог Сюракшина: маски для волос не помогут при проблемах с ЖКТ

Маски для волос могут не улучшать их состояние, если проблема связана с нарушениями в работе внутренних органов. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог и трихолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

По ее словам, такие последствия вызывают сбои в работе желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы или желчного пузыря. В этом случае даже самые дорогие средства не дадут нужного эффекта. При этом эксперт отметила, что маски стоит использовать как часть ухода, чтобы улучшить внешний вид волос, облегчить расчесывание и сохранить ухоженность.

«Маски помогают увлажнить и смягчить волосы, но их эффект ограничен поверхностным действием. Если повреждения вызваны внешними факторами — сушкой, окрашиванием или укладкой, такие средства могут улучшить состояние волос. Но если проблемы связаны с внутренними нарушениями или дефицитом питательных веществ, никакие маски не исправят ситуацию», — заключила Сюракшина.

Трихолог, кандидат медицинских наук Владислав Ткачев до этого говорил, что неправильный уход, сухой воздух и дефицит питательных веществ могут провоцировать появление секущихся кончиков волос. По его словам, повреждение может возникать из-за накопительного воздействия внешней среды — механических, химических, а также физических факторов.

