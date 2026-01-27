Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку

Вирус Нипах может передаваться от одного человека к другому, однако для этого нужен ряд условий. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам Николай Крючков.

Специалист объяснил, что в случае заражения от другого человека речь идет об отделяемой передаче. Например, вирус может оставаться на предметах, которым пользовался зараженный.

Однако, по словам врача, в основном инфекция передается человеку напрямую от животных, таких как летучие мыши или свиньи.

«В случае с летучими мышами происходит, как правило, не при прямых контактах, а косвенно. Например, они оставляют свои выделения на фруктах, а люди, когда эти фрукты собирают, не моют их нужным образом, не обрабатывают, соответственно, заражаются», – рассказал он.

Иммунолог подчеркнул, что во время лечения зараженный пациент находится в особых условиях с точки зрения инфекционной безопасности, так как от него могут заразиться медицинские работники. Он также добавил, что на данный момент вакцин и других препаратов от вируса не существует. Однако сейчас ведется их разработка, которая может занять около пяти лет.

Напомним, распространение вируса Нипах было зафиксировано в январе вблизи индийского города Калькутта. Заболели уже пять человек, а около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Стоит ли опасаться вируса россиянам — в материале «Газеты.Ru».

