Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Врач рассказал, как вирус Нипах может передаваться от человека к человеку

Иммунолог Крючков: вирус Нипах может передаваться между людьми через вещи
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

Вирус Нипах может передаваться от одного человека к другому, однако для этого нужен ряд условий. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и лекарственным препаратам Николай Крючков.

Специалист объяснил, что в случае заражения от другого человека речь идет об отделяемой передаче. Например, вирус может оставаться на предметах, которым пользовался зараженный.

Однако, по словам врача, в основном инфекция передается человеку напрямую от животных, таких как летучие мыши или свиньи.

«В случае с летучими мышами происходит, как правило, не при прямых контактах, а косвенно. Например, они оставляют свои выделения на фруктах, а люди, когда эти фрукты собирают, не моют их нужным образом, не обрабатывают, соответственно, заражаются», – рассказал он.

Иммунолог подчеркнул, что во время лечения зараженный пациент находится в особых условиях с точки зрения инфекционной безопасности, так как от него могут заразиться медицинские работники. Он также добавил, что на данный момент вакцин и других препаратов от вируса не существует. Однако сейчас ведется их разработка, которая может занять около пяти лет.

Напомним, распространение вируса Нипах было зафиксировано в январе вблизи индийского города Калькутта. Заболели уже пять человек, а около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Стоит ли опасаться вируса россиянам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач ответила, сколько длится инкубационный период при вирусе Нипах.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!