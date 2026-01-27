Врач ответила, сколько длится инкубационный период при вирусе Нипах

Длительность инкубационного периода при вирусе Нипах может составлять до 45 дней, поэтому заразившиеся, например, в Индии, могут вернуться в Россию и столкнуться с заболеванием здесь. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она уточнила, что носителями вируса в природе являются летучие мыши и сельскохозяйственные животные, которых они заражают. Поэтому особенно рискуют заразиться сотрудники свиноферм в сельской местности Юго-Восточной Азии. Врач уточнила, что это особо опасная инфекция, однако, у некоторых пациентов заболевание может протекать бессимптомно или в легкой форме.

По ее словам, против вируса не существует вакцины, поэтому профилактическая защита будет невозможна.

«Начальные симптомы неспецифичны и схожи с обычным гриппом или ОРВИ: высокая температура, головная боль, слабость. Это затрудняет раннюю диагностику. Дополнительную опасность представляет способность вируса передаваться от человека к человеку», – добавила Чернышова.

Кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец до этого говорила, что риск попадания вируса Нипах на территорию России есть, если турист приедет в страну в инкубационный период.

