Назван напиток, который помогает встретить старость в здравом уме

Регулярное умеренное потребление кофе связывают с меньшим риском нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера, Паркинсона и возрастной деменции, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«В экспериментах на животных кофеин замедлял повреждения мозга, сходные с теми, что происходят при болезни Альцгеймера, а также оказывал мягкую защиту при моделях болезни Паркинсона и когнитивных нарушений после инсульта. Ряд других исследований показывают, что люди, выпивавшие одну–три чашки кофе в день, сохраняли вербальную память и внимание дольше, чем те, кто пил меньше или вовсе избегал кофе. Механизм действия объясняется кофеином: он блокирует аденозиновые рецепторы, активирует нейропластические процессы, снижает окислительный стресс и поддерживает работу нейронов», – объяснила невролог.

Кофе содержит не только кофеин, но и богатый комплекс биоактивных веществ, которые работают вместе. Полифенолы и хлорогеновая кислота обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, кофейная кислота стимулирует нейрогенез и защищает клетки мозга.

«Тригонеллин и дитерпены укрепляют митохондрии и регулируют стрессовые процессы, а фенилинданы и EHT (Eicosanoyl-5-hydroxytryptamide)

препятствуют агрегации белков, связанных с болезнью Альцгеймера. В совокупности эти компоненты поддерживают когнитивные функции, замедляют возрастные изменения мозга и создают мягкий нейропротекторный эффект. Главное — умеренность: избыточное потребление может вызвать бессонницу, тревожность и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых безопасная суточная доза кофеина составляет до 400 мг (примерно 4 чашки кофе). Однако для беременных женщин, кормящих матерей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным артериальным давлением рекомендуемая норма снижена до 200 мг в день», – заключила врач.

