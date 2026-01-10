Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Назван напиток, который помогает встретить старость в здравом уме

Невролог Чудинская: кофе снижает риск развития старческого слабоумия
Shutterstock/FOTODOM

Регулярное умеренное потребление кофе связывают с меньшим риском нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера, Паркинсона и возрастной деменции, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

«В экспериментах на животных кофеин замедлял повреждения мозга, сходные с теми, что происходят при болезни Альцгеймера, а также оказывал мягкую защиту при моделях болезни Паркинсона и когнитивных нарушений после инсульта. Ряд других исследований показывают, что люди, выпивавшие одну–три чашки кофе в день, сохраняли вербальную память и внимание дольше, чем те, кто пил меньше или вовсе избегал кофе. Механизм действия объясняется кофеином: он блокирует аденозиновые рецепторы, активирует нейропластические процессы, снижает окислительный стресс и поддерживает работу нейронов», – объяснила невролог.

Кофе содержит не только кофеин, но и богатый комплекс биоактивных веществ, которые работают вместе. Полифенолы и хлорогеновая кислота обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, кофейная кислота стимулирует нейрогенез и защищает клетки мозга.

«Тригонеллин и дитерпены укрепляют митохондрии и регулируют стрессовые процессы, а фенилинданы и EHT (Eicosanoyl-5-hydroxytryptamide)
препятствуют агрегации белков, связанных с болезнью Альцгеймера. В совокупности эти компоненты поддерживают когнитивные функции, замедляют возрастные изменения мозга и создают мягкий нейропротекторный эффект. Главное — умеренность: избыточное потребление может вызвать бессонницу, тревожность и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых безопасная суточная доза кофеина составляет до 400 мг (примерно 4 чашки кофе). Однако для беременных женщин, кормящих матерей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным артериальным давлением рекомендуемая норма снижена до 200 мг в день», – заключила врач.

Ранее врач предупредил, какие алкогольные напитки не стоит смешивать.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535573_rnd_7",
    "video_id": "record::26a102fc-f854-409d-bfda-70cd4e68db64"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+