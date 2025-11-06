Россиянам дали советы о том, как правильно вести себя на собеседовании

Согласно данным ПЭК, в период с сентября по ноябрь люди чаще всего рассматривают возможность смены места работы по сравнению с другими месяцами. Директор по персоналу ПЭК Наталья Пронякина в беседе с «Газетой.Ru» поделилась рекомендациями о том, как успешно пройти интервью и получить желаемую позицию.

По словам эксперта, к собеседованию важно подготовиться заранее: изучите информацию о компании и требования к вакансии, продумайте ответы на типичные вопросы, выберите подходящий стиль одежды и постарайтесь настроиться на уверенный диалог.

«Рекомендуем прийти на собеседование за 5–7 минут до назначенного времени (максимум за 10), это поможет адаптироваться к обстановке и настроиться на встречу с работодателем. Если сильно заранее, например, за 15 минут, то вас еще не ждут, и это заставляет нервничать обе стороны. Опоздание, напротив, может говорить о невнимательности и даже безответственности. А неопрятный внешний вид, зажатая манера общения и отсутствие зрительного контакта во время беседы — натолкнуть рекрутера на мысль о том, что кандидат не готов или не заинтересован в конкретной работе», — объяснила она.

Независимо от формата собеседования соблюдайте деловой этикет.

«Если беседа проходит онлайн, внимательно отнеситесь к окружающей обстановке: лучше использовать заготовленный приложением фон или выбрать нейтральное изображение. Настройте освещение: рекомендуем сидеть напротив источника света, чтобы собеседник мог видеть ваше выражение лица и мимику», — сказала эксперт.

Кроме того, постарайтесь не уходить в длительные лирические отступления и не отвлекаться на внешние факторы. Если возникли непредвиденные обстоятельства – обязательно предупредите об этом рекрутера. Это будет характеризовать вас как ответственного кандидата.

«Рекомендуем заранее подготовить самопрезентацию, которая поможет представить вашу кандидатуру в выгодном свете. Важно, чтобы монолог был четким, лаконичным и легко запоминающимся. Помимо сильных сторон и того, какую пользу вы можете принести компании, можно рассказать о вашем опыте, ключевых достижениях и профессиональных целях», — отметила специалист.

Начните с рассказа о себе: кратко опишите вашу профессиональную специализацию или сферу деятельности, чтобы настроить работодателя на нужный контекст. Далее расскажите, сколько лет вы работаете в профессии, с какими задачами сталкивались и какие навыки приобрели. Упомяните конкретные проекты или результаты, которыми гордитесь, чтобы подкрепить слова кейсами.

«Отдельно выделите свои сильные стороны — это могут быть профессиональные качества, такие как ответственность, умение работать в команде, стрессоустойчивость, а также навыки, особенно важные для вакансии, например, знание программного обеспечения или управление проектами. Расскажите, почему заинтересованы в этой работе и компании. Обозначьте, что вы знакомы с деятельностью работодателя и видите, что можете внести вклад в развитие организации», — посоветовала она.

Один из наиболее популярных вопросов на собеседовании: «Почему вы ушли с предыдущего места работы?»

«Лучше всего отвечать на него дипломатично. Например, можно сфокусироваться на профессиональном росте и сказать: «Я проработал десять лет и хочу изменений. Чувствую, что достиг предела и не вижу возможностей для роста». Такой ответ показывает вашу мотивацию к развитию и готовность двигаться дальше. Не смущайтесь говорить, если вы выгорели — это оправданные причины», — отметила эксперт.

Специалист также порекомендовала заранее продумать вопрос по зарплатным ожиданиям и изучить средний уровень ФОТ по специальности. Важно также взвешенно оценивать свой уровень квалификации и ценность на рынке труда.

«На собеседовании стоит выяснить, какой бюджет компания заложила для этой вакансии, и только после этого озвучить диапазон — от начальной до конечной суммы, тем самым создав поле для переговоров», — сказала Пронякина.

Искренне отвечайте на вопрос о рассылке резюме в другие компании, если ищете работу в нескольких местах. Скажите об этом сразу, это базовая практика — ведь у каждого должен быть запасной вариант, если не удастся договориться.

В конце беседы поблагодарите рекрутера за уделенное время и возможность рассказать о себе.

«Полезно уточнить дальнейшие шаги: если рекрутер не упомянул о дополнительных этапах отбора, можно узнать, планируются ли еще собеседования или тестовые задания — это даст вам представление о процессе. Если нет — не забудьте спросить, когда с вами свяжутся для получения финального ответа», — отметила эксперт.

После встречи не стоит долго ждать и молчать: если ответ не пришел в назначенное время, через три-пять рабочих дней можно вежливо написать или позвонить, чтобы уточнить статус. Это проявит вашу заинтересованность и поможет поддерживать контакт без навязчивости. Помните, что завершение собеседования — это не только формальность, но и возможность закрепить положительное впечатление и продемонстрировать свои коммуникативные навыки, резюмировала она.

