Косметолог объяснила, может ли кожа лица привыкать к уходовой косметике

Кожа лица не привыкает к уходовой косметике, однако, ее нужно подбирать в зависимости от сезона, типа и чувствительности. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, косметолог и бьюти-эксперт Василина Миронова.

«Если кожа нормальная, то никакого привыкания не будет. На одной косметике можно оставаться хоть 20 лет, и ничего плохого не произойдет. Но если кожа чувствительная, склонная к высыпаниям или аллергии, то за ней нужно постоянно следить и подбирать новые средства. Важно наблюдать за реакцией кожи и не бояться менять косметику, если улучшений нет», — отметила Миронова.

По ее словам, кожа может по-разному реагировать на окружающую среду. Так, например, в отопительный сезон она чаще пересушивается, поэтому нужно корректировать уход по потребности. Чтобы определить состояние кожи и подобрать подходящие средства, можно обратиться к косметологу, заключила эксперт.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

