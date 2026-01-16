Россиянам рассказали, чем опасно подкармливать птиц

Зимой во время подкормки птицам не стоит предлагать продукты с солью и черный хлеб, который они плохо переваривают. Об этом «Москве 24» рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

Вместо этого она посоветовала класть в кормушки нежареные подсолнечные семечки, овес, канареечное и рапсовое семя, крупы, несоленое сало, вешать на деревья нитки из сушеных ягод.

«Главное же требование к зимней подкормке — постоянство. Если повесили кормушку, значит, еду в нее необходимо класть каждый день. Птица привыкает к месту пропитания, начинает надеяться на данный источник пищи, и, если в холода в нем внезапно закончится корм, ей может не хватить сил на поиск другого», — уточнила Чернова.

Если возможности наполнять кормушку регулярно нет, лучше просто носить еду на подкормочные площадки в парках.

Орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов до этого говорил, что хлеб и соленые продукты крайне опасны для птиц. Он пояснил, что птицам не просто вывести соль из организма

