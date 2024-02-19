В екатеринбургском торговом центре произошла массовая драка из-за пролитого напитка

В Екатеринбурге из-за пролитого напитка произошла массовая драка с участием девушки. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, инцидент произошел в торговом центре «Мегаполис». Очевидцы рассказали, что одна из посетительниц по случайности разлила напиток на мужчину на эскалаторе, и тот на нее набросился и начал избивать.

Затем за девушку вступился ее спутник, и конфликт продолжился уже на улице. Там заступника пролившей напиток россиянки избили несколько человек.

Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. Девушку и ее спутника госпитализировали в медицинское учреждение, информации об их состоянии не поступало.

Ранее тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать алкоголь.