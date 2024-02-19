Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В екатеринбургском торговом центре произошла массовая драка из-за пролитого напитка

Ura.ru: в Екатеринбурге произошла массовая драка из-за пролитого напитка в ТЦ

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге из-за пролитого напитка произошла массовая драка с участием девушки. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, инцидент произошел в торговом центре «Мегаполис». Очевидцы рассказали, что одна из посетительниц по случайности разлила напиток на мужчину на эскалаторе, и тот на нее набросился и начал избивать.

Затем за девушку вступился ее спутник, и конфликт продолжился уже на улице. Там заступника пролившей напиток россиянки избили несколько человек.

Очевидцы позвонили в правоохранительные органы. Девушку и ее спутника госпитализировали в медицинское учреждение, информации об их состоянии не поступало.

Ранее тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами