Meta обвинили в монетизации мошенничества на миллиарды долларов

Безопасность никогда не была выгодна западным ИТ-гигантам. Об этом заявил председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.

Ранее Reuters опубликовало материал о масштабном мошенничестве на платформах Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Согласно внутренним документам компании, с которыми ознакомилось агентство, Meta ежегодно зарабатывала более 3 млрд долларов в Китае на рекламе мошеннических схем, нелегальных азартных игр и порнографии.

Несмотря на официальный запрет для китайских граждан использовать Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), китайским компаниям разрешено размещать рекламу на этих платформах. В 2024 году рекламная выручка Meta от Китая превысила 18 млрд долларов — более 10% глобального дохода. При этом около 19% этой суммы пришлось на запрещенный контент.

Шлыков отметил, что инвестиции в безопасность не принесут прибыли западным компаниям, поскольку она является базовым требованием, а не маркетинговым преимуществом.

«Только Meta догадалась практически официально монетизировать мошенничество на собственных платформах. А причины того, почему ИТ-гигант решается на такое, были озвучены самой же компанией ранее – она не хочет терять прибыль в эпоху активного наращивания мощностей ИИ и его присутствия. Другими словами, Meta использует своих пользователей в качестве топлива в технологической гонке, но не ограничивается их данными. Стоит ли что-то говорить о моральных принципах этой компании?» — подчеркнул Шлыков.

Эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов предположил, что попытки борьбы с мошенничеством внутри Meta могли быть частной инициативой отдельных сотрудников.

«Когда Цукерберг узнал, сколько денег это приносит, ответственное подразделение расформировали, а процент такой рекламы снова вырос. После этого действия абсолютно любые оправдания звучат неубедительно, особенно зная, о каких суммах идет речь. И можно что угодно говорить про отечественные платформы, озвучивать любую критику, но в России никто в здравом уме не додумается продавать мошенникам собственных граждан», — добавил он.