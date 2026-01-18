Гинеколог оставила внутри пациентки инструмент, которым делала соскоб

Российская врач-гинеколог оставила пациентку с болями, забыв внутри инструмент. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, 32-летняя Надежда (имя изменено) проходила чекап в частной клинике. В ходе обследования у нее взяли соскоб с шейки матки пластиковой палочкой с металлическим «ершиком» на конце.

Сразу после приема у Надежды поднялась температура, а внизу живота появилась тянущая боль. Она вернулась в клинику, где ей провели УЗИ, которое показало инородный предмет в матке, но врач отмахнулась, предположив, что это контрацептив-спираль.

Женщину экстренно прооперировали в другом медучреждении. Тогда же выяснилось, что внутри у пациентки остался наконечник в виде ершика. Частный судмедэксперт Юрий Кириленков сделал вывод, что гинеколог знала о своей ошибке, но умышленно промолчала.

Однако в клиинике во всем обвинили производителя сломавшегося инструмента. Желая привлечь виновных к ответственности и получить компенсацию морального вреда, Надежда пытается добиться компенсации возбуждения уголовного дела.

Ранее жительница Новокузнецка стала бесплодной из-за ошибки врачей.