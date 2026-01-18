Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Гинеколог оставила внутри пациентки инструмент, которым делала соскоб

Baza: гинеколог оставила пациентку с болями, забыв внутри инструмент
Telegram-канал «Baza»

Российская врач-гинеколог оставила пациентку с болями, забыв внутри инструмент. Об этом пишет Baza.

По данным Telegram-канала, 32-летняя Надежда (имя изменено) проходила чекап в частной клинике. В ходе обследования у нее взяли соскоб с шейки матки пластиковой палочкой с металлическим «ершиком» на конце.

Сразу после приема у Надежды поднялась температура, а внизу живота появилась тянущая боль. Она вернулась в клинику, где ей провели УЗИ, которое показало инородный предмет в матке, но врач отмахнулась, предположив, что это контрацептив-спираль.

Женщину экстренно прооперировали в другом медучреждении. Тогда же выяснилось, что внутри у пациентки остался наконечник в виде ершика. Частный судмедэксперт Юрий Кириленков сделал вывод, что гинеколог знала о своей ошибке, но умышленно промолчала.

Однако в клиинике во всем обвинили производителя сломавшегося инструмента. Желая привлечь виновных к ответственности и получить компенсацию морального вреда, Надежда пытается добиться компенсации возбуждения уголовного дела.

Ранее жительница Новокузнецка стала бесплодной из-за ошибки врачей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648433_rnd_7",
    "video_id": "record::52836313-d42e-43b4-a99b-21589938bd1f"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+