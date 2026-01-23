Размер шрифта
В Карелии волонтеры спасли 70-летнего мужчину, которого родные выгнали из дома

Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег»/VK

В Карелии 70-летнего мужчину выгнали из дома на улицу. Историю его спасения сообщили в группе поискового отряда «Длинный Берег» во «ВКонтакте».

В Питкяранте командир местного отряда Светлана наткнулась в магазине на 70-летнего Михаила Васильевича. Оказалось, что пенсионер остался без крыши над головой. Мужчина приехал из Сортавальского района к другу, но его не стало. Вернуться домой он не мог, так как брат выгнал его на улицу.

«Вариантов немного, но сдаваться нельзя. Нужно мобилизовать все ресурсы. Главное – не дать угаснуть в Михаиле Васильевиче искре надежды. Ведь в его глазах, несмотря на все невзгоды, еще теплится вера в человеческую доброту. И мы обязаны оправдать эту веру», — решили волонтеры.

Они нашли дедушке приют на ночь и договорились с кризисным центром в Петрозаводске, где его согласились принять. Сегодня пенсионера доставили туда неравнодушные местные жители.

Ранее россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру.

