Власти Петербурга прокомментировали замедление мобильного интернета

В Петербурге возможны временные отключения мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в городском Комитете по информатизации и связи в ответ на вопрос 78.ru о замедлении работы мобильного интернета.

В комитете рекомендовали жителям и гостям города пользоваться городской сетью Wi-Fi SPB_FREE. Карту точек доступа можно найти на официальном сайте ведомства. При этом в комитете напомнили, что подключение к городскому Wi-Fi осуществляется путем авторизации с использованием мобильного телефона.

Утром 26 января петербуржцы начали жаловаться на сильное замедление работы мобильного интернета в городе. По данным сервиса detector404.ru, за сутки было зафиксировано более 1,6 тыс. обращений о сбоях в работе мобильной связи и приложений.

24 января руководитель кадрового учета Newstaff Юлия Воинова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что отключение электричества или интернета в регионе, из-за которого удаленный сотрудник не смог выйти на смену, не считается основанием для увольнения за прогул. В такой ситуации у работника запрашивают объяснительную, и указание на отсутствие электричества или связи будет уважительной причиной, отметила она.

Ранее эксперт опроверг утверждения о связи «белого списка» Минцифры с «отключением интернета».