В Петербурге водитель съел корм для попугаев после ДТП и лишился прав

В Петербурге мужчину лишили прав после того, как он съел корм для попугаев

Житель Петербурга пытался придумать причину нахождения пьяным за рулем, но все равно лишился прав. Об этом сообщает глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как рассказал сам фигурант разбирательств, он попал в аварию на КАД. Он долго ждал инспектора, поэтому проголодался. Какой-либо еды, кроме упаковки корма для попугаев, в автомобиле не было, поэтому он решил съесть содержимое.

В корме содержалось конопляное семя. По версии мужчины, именно оно стало причиной опьянения. Однако это объяснение не нашло подтверждений.

«Суду объяснение не зашло, да и нет того, что показало освидетельствование, в корме», – сообщается в публикации.

В результате мужчину обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Помимо этого, петербуржец лишился прав на один год и семь месяцев.

