В Петербурге водитель съел корм для попугаев после ДТП и лишился прав

Житель Петербурга пытался придумать причину нахождения пьяным за рулем, но все равно лишился прав. Об этом сообщает глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Как рассказал сам фигурант разбирательств, он попал в аварию на КАД. Он долго ждал инспектора, поэтому проголодался. Какой-либо еды, кроме упаковки корма для попугаев, в автомобиле не было, поэтому он решил съесть содержимое.
В корме содержалось конопляное семя. По версии мужчины, именно оно стало причиной опьянения. Однако это объяснение не нашло подтверждений.
«Суду объяснение не зашло, да и нет того, что показало освидетельствование, в корме», – сообщается в публикации.
В результате мужчину обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Помимо этого, петербуржец лишился прав на один год и семь месяцев.
До этого в Забайкалье пьяный водитель сбил восьмилетнего ребенка и взрослых, которые шли рядом. В результате женщину госпитализировали с серьезными травмами. Мальчик получил ушибы.
Ранее в России возросло число ДТП с водителями, не имеющими прав.