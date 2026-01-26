Размер шрифта
Мужчина стал отцом ребенка 14-летней школьницы и попался благодаря ДНК-тесту

ДНК-тест помог найти мужчину, который стал отцом ребенка 14-летней девочки
В Португалии задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка, сделав ДНК-тест ее ребенку. Об этом пишет CM Jornal.

Судебная полиция арестовала 21-летнего иностранца за похищение и изнасилование 14-летней девочки с инвалидностью. Преступление произошло в феврале 2025 года. Молодой человек схватил школьницу на улице в Синтре и затащил в свой дом, где удерживал силой и надругался.

Девочка сбежала после того, как насильник отпустил ее, но никому не рассказала о произошедшем. Однако ее поведение изменилось — она избегала привычных маршрутов, стала замкнутой, поэтому пострадавшую отправили на лечение.

В августе 2025 года была выявлена беременность на позднем сроке. Лишь тогда девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая немедленно обратилась в полицию.

После рождения ребенка удалось собрать ДНК-профили, которые передали в Научно-полицейскую лабораторию Судебной полиции, благодаря чему удалось определить личность преступника. Его нашли и задержали. В ближжайшее время он предстанет перед судом.

Ранее находившийся в розыске россиянин решил сделать генетический анализ и попался.
 
