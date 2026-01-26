Размер шрифта
Общество

Липчанин продал квартиру женщины и похитил ее при попытке вернуться в жилье

В Липецке мужчину осудили за мошенничество и похищение людей
Мужчина из Липецка попал под суд после похищения человека. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.

Липчанин вместе с другом нашел женщину, пристрастившуюся к алкоголю. Они убедили пострадавшую в том, что помогут ей купить квартиру получше, но для этого нужно продать свое жилье.

«После подписания договора купли-продажи мошенники забрали у потерпевшей 1,5 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

Женщина пыталась вернуться в квартиру вместе с сожителем, но фигуранты вывезли их в лесной массив, где пострадавшую ударили монтировкой. После этого их заперли в комнате общежития, которую «стерег» общий знакомый.

Мужчина вину не признал, его приговорили к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Расследование дела в отношении его друга временно приостановлено.

Ранее мошенники начали запугивать россиян потерей права собственности на жилье.
 
