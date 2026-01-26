Размер шрифта
Общество

Многодетная семья из Челябинской области стала героем рекламной кампании нацпроекта «Семья»

В России сняли два ролика о семейных ценностях
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Победитель конкурса «Отец года» Максим Костандов из Челябинской области и его многодетная семья стали героями ролика, созданного для поддержки национального проекта «Семья». Об этом рассказали в автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», запустившей кампанию.

Уточняется, что в ее рамках созданы два ролика. Первый получил название «Умноженная любовь» и транслирует идею о том, что расти в многодетной семье — здорово. В нем Костандовы показали, какая атмосфера любви, сплоченность и командный дух царит в их доме.

В ролике «Дети в капусте» готовящиеся к появлению на свет младенцы выбирают себе родителей и обсуждают, что сначала будущие мамы и папы должны построить карьеру и накопить на отдельную квартиру. Видео подчеркивает, что дети не ждут идеального момента, а меры поддержки нацпроекта «Семья» помогают родителям реализовать все жизненные планы вместе с малышами.

Согласно декабрьскому исследованию ВЦИОМ, россияне удовлетворены мерами поддержки национального проекта «Семья». В частности, 78% респондентов, получавших поддержку от государства, довольны программой материнского капитала, 75% — выплатой до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, 72% — программой семейной ипотеки.

Исследование АНО «Национальные приоритеты» и Аналитического центра НАФИ, проведенное также в декабре 2025 года, продемонстрировало, что 80% россиян уверены – появление первого ребенка меняет семейную жизнь к лучшему. При этом 88% опрошенных отмечают, что родительство требует усилий, но приносит радость, с которой ничто не сравнится.

Национальный проект «Семья» реализуется в России с 2025 года по решению президента РФ Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей.

Нацпроект также предусматривает развитие инициатив для активного долголетия и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.
 
