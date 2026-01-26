В России сбой в охранной системе привел к массовой блокировке машин

Автомобили по всей России оказались заблокированы из-за масштабного сбоя в работе охранной системы Delta. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на жалобы клиентов и заявление компании.

По данным издания, утром 26 января клиенты стали массово жаловаться, что не могут завести автомобили, выключить сигнализацию или даже открыть машины. Для разблокировки требуется перепрошивка у официальных дилеров.

В компании заявили о хакерской атаке.

Сайт и телефоны компании Delta в момент инцидента не работали. Компания специализируется на производстве охранных систем для автомобилей, частных домов и коммерческих объектов.

17 января сообщалось, что владельцы автомобилей Porsche и BMW в России столкнулись с новой волной дистанционной блокировки двигателей, в результате которой машины внезапно перестают заводиться. По информации владельцев машин 2013–2019 годов выпуска, их транспортные средства, как Porsche, так и BMW, глохнут прямо во время движения.

Ранее россиянам рассказали о причинах возможных сбоев в работе иномарок в РФ.